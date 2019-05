Hulpdiensten in Maastricht hebben bij de Wilhelminabrug een dode man uit de Maas gehaald. De man was vrijdagochtend samen met nog een man van de brug in het water gesprongen.

De andere man was eerder al uit het water gehaald en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie kan nog niet zeggen waarom de twee van de brug zijn gesprongen.