Tweede slachtoffer ongeval alsnog overleden

Een man die zondag zwaargewond raakte door een ongeval op het terrein van het attractiepark Duinrell in Wassenaar, is overleden. Zondag meldde de politie zijn dood al, later bleek hij nog in kritieke toestand in het ziekenhuis te liggen. Een andere man overleed zondagochtend al als gevolg van het ongeval. De slachtoffers waren mannen zonder vaste verblijfplaats, de een 36, de ander 47 jaar.

Hulpdiensten kregen zondag om 03.15 uur een melding dat een auto te water was geraakt. Duikers van de brandweer haalden twee gewonden uit het voertuig. Een derde man, mogelijk de bestuurder van het voertuig, kon zelfstandig uit het voertuig komen. Deze 28-jarige man zonder vaste woonplaats werd in het ziekenhuis aangehouden.

Hij wordt beschouwd als verdachte in de zaak, heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten, maar zit nog vast voor verhoor. Hij wordt later deze week voorgeleid aan een rechter-commissaris.