Tweede regionale hittegolf van het jaar

Voor de tweede keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf. In Twente steeg het kwik zaterdagmiddag tot 30,5 graden, waarmee aan de voorwaarden van een hittegolf is voldaan, meldt Weeronline.

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij zomers warm wordt (25 graden of meer) en het daarbij op drie dagen tropisch warm is (30 graden of meer). Sinds 12 juli werd het in Twente dagelijks zomers warm en maandag, dinsdag en zaterdag werd het er tropisch. De eerste regionale hittegolf dit jaar was in het Limburgse Arcen van 27 juni tot en met 9 juli.

Voor een landelijke hittegolf moet het in De Bilt minstens vijf dagen achtereen 25 graden of warmer worden, waarvan drie dagen het kwik minstens de 30 graden moet aantikken. De kans dat zich de komende dagen een officiële landelijke hittegolf voordoet, is 50 tot 70 procent, stelt Weeronline. Vanaf dinsdag wordt het volgens het instituut heet met op grote schaal maxima van 30 tot 32 graden.