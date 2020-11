Tweede poederbrief binnen een dag gevonden in Amsterdam

In de Van Baerlestraat in Amsterdam is donderdagavond een poederbrief gevonden, meldt de politie. Eerder op de dag werd er ook een poederbrief aangetroffen op de Prinsengracht. In beide gevallen is niemand gewond geraakt.

Het is de achttiende poederbrief die in korte tijd in Nederland is gevonden. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven.

Ook in Roermond werd donderdag een poederbrief bezorgd. Dat gebeurde bij het Laurentiusziekenhuis. Vier medewerkers kwamen in contact met de brief maar bleven ongedeerd. Het ziekenhuis sloeg groot alarm.

De politie onderzoekt nog of de achttien incidenten verband met elkaar houden.