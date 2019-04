Tweede paasdag niet eerder zo warm

Maandag is met 24,8 graden in De Bilt officieel de warmste tweede paasdag in Nederland sinds het begin van de metingen in 1901. In Volkel (Noord-Brabant) werd met 26,6 graden de hoogste temperatuur bereikt. Het vorige tweede-paasdagrecord (24,7 graden) werd gemeten op 18 april 1949.

Als de temperatuur maandag nog iets oploopt in De Bilt is volgens Weeronline mogelijk ook sprake van de eerste officiële zomerse dag van het jaar.

Zondag, eerste paasdag, werd het record niet verbroken. Met 24,1 graden in De Bilt staat die dag op een tweede plek achter 24 april 2011 (26,0 graden).