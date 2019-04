Tweede nest nevelpanters in Ouwehands

In Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn deze week voor de tweede keer dit jaar nevelpanters geboren. Volgens de Rhenense dierentuin is het uniek in Europa dat er in één dierentuin vijf jongen van deze beschermde diersoort worden geboren.

De jonge pantertjes hebben allemaal dezelfde vader. Ouwehands doet mee aan een fokprogramma voor nevelpanters en kreeg daarom in 2015 twee vrouwtjes uit een Engels dierenpark. In 2017 volgde een mannetje. Die heeft nu beide pantervrouwen bevrucht.

De eerste drie pantertjes werden op 28 februari geboren. Een dierenarts heeft vrijdag vastgesteld dat het twee vrouwtjes en een mannetje zijn. Het nieuwe nestje bestaat uit twee jongen van wie het geslacht nog niet bekend is.

Nevelpanters leven in de bossen van Zuidoost-Azië en in de Himalaya. De soort wordt ernstig bedreigd door stroperij, omdat vacht, vlees en botten veel geld waard zijn. Het dier staat op de internationale rode lijst van kwetsbare soorten.