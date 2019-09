Tweede man schuldig plannen aanslag Australië

Een tweede man is schuldig bevonden voor het plannen van het opblazen van een vliegtuig van Etihad Airways ongeveer twee jaar geleden. Mahmoud Khayat verstopte samen met zijn broer Khaled, die in mei al werd veroordeeld, een bom in een vleessnijder.

Het tweetal wilde ook chemisch gas inzetten in het vliegtuig naar Abu Dhabi. Mahmoud werd in mei nog niet schuldig bevonden, omdat de jury niet tot overeenstemming kon komen. Bij deze tweede behandeling werd hij alsnog veroordeeld.

De broers Khayat werden aangehouden voordat ze het plan konden uitvoeren. De onderdelen van de bommen, ook de explosieven, waren vanuit naar Turkije naar Australië verstuurd per vliegtuig.

Kort voor de Australische uitspraak werd een derde broer, Amer Khayat, vrijgesproken voor de militaire rechtbank in Libanon. Een derde broer, Tareq, is net als Mahmoud en Khaled bij verstek veroordeeld tot levenslange dwangarbeid voor de mislukte aanslag.