Tweede man opgepakt voor brandstichtingen in Zeist

De politie heeft onlangs een tweede man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij twee brandstichtingen bij en in hetzelfde huis in Zeist. De branden werden kort na elkaar aangestoken in de eerste twee weken van december terwijl de bewoners thuis waren. De eerste keer vatte de carport vlam, kwam deze in lichterlaaie te staan en vatten geparkeerde auto’s vlam. De tweede keer werd een brandend voorwerp het huis ingegooid.

Niemand raakte gewond. Waarom de branden zijn gesticht en waarom juist bij dit huis, is onduidelijk.

De brandstichtingen waren op 9 en 13 december aan de Nijenheim. Inmiddels zitten een 29-jarige man uit Waardenburg en een 28-jarige man uit Tiel vast in de zaak. De eerste werd op 24 december opgepakt, de tweede op 14 januari.