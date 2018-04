Tweede leven Aviodome op punt van beginnen

Het Aviodome als nieuwe evenementenlocatie in Amsterdam begint vaste vormen aan te nemen. Op een terrein in Amsterdam-West, naast de snelweg A5, is de markante aluminium koepel in elkaar gezet en door een hijskraan opgehesen tot de goede hoogte. Dat gebeurde donderdag in aanwezigheid van de pers.

Het gevaarte, dat 70.000 kilo weegt, wordt aan de randen gestut en dan kan het bouwen beginnen. „We bouwen in ringen van boven naar beneden, dus omgekeerd aan hoe je een huis bouwt. Wij beginnen met het dak”, zegt Frank Berg van exploitant TeKa Groep. De wanden zullen grotendeels bestaan uit glazen panelen.

Het Aviodome stond tot 2003 op Schiphol en huisvestte daar jarenlang het lucht- en ruimtevaartmuseum. Toen het museum ging verhuizen naar Lelystad werd de koepel verkocht en in delen opgeslagen in zeecontainers. In 2010 kwam het bouwpakket in handen van TeKa Groep.

De zogeheten geodetische koepel van 3200 vierkante meter wordt alleen aan de randen ondersteund, niet in het midden, want de constructie houdt zichzelf omhoog. Hij bestaat uit 1100 aluminium platen en gaat fungeren als een schil voor de verschillende congresruimtes. In het hart komt een grote zaal, waar duizend mensen in kunnen. Daaromheen komen zestien kleinere zalen.

„We zijn er trots op, want het wordt de eerste circulaire evenementenlocatie. Alle bouwmaterialen zijn hergebruikt en we gaan onze eigen energie opwekken met zonnepanelen”, vertelt Berg. Het congrescentrum gaat medio november open. Volgens initiatiefnemer Timo Kruft van TeKa wordt het een echte „eyecatcher voor de stad”. Het bedrijf exploiteert monumentale panden voor horeca en evenementen.