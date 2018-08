Tweede landelijke hittegolf een feit

In De Bilt is een tweede officiële hittegolf geregistreerd. Om 14.20 uur werd het maandag 30,2 graden, meldt Weeronline.

Voor een hittegolf zijn minstens vijf zomerse dagen (25 graden of meer) op rij nodig. Daarbij moet het op drie dagen tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. De officiële hittegolf begon op zondag 29 juli. Van 15 juli tot en met 27 juli was ook al sprake van een hittegolf.

Alleen in 1941 en 2006 kwam het in De Bilt ook tot twee hittegolven in de zomer. In deze jaren ging het om twee losse periodes waarin Nederland te maken had met hitte. Dit jaar is het feitelijk één lange extreem warme periode, die zaterdag 28 juli op enkele stations onderbroken werd. Ook in De Bilt was dat het geval. Toen werd het ‘slechts’ 24,2 graden.

Nog nooit duurde een regionale hittegolf zo lang als dit jaar in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Twente. Het is daar op alle weerstations al de 26e dag van de hittegolf. Daarvoor was de regionale hittegolf van 10 tot en met 31 juli 1994 in Arcen met 22 dagen de langste ooit gemeten in ons land.

Vandaag en dinsdag beleven we het hoogtepunt van de hittegolf. Deze maandag loopt het kwik op naar 32 graden in De Bilt en 35 in Noord-Limburg. Dinsdag wordt het nog heter. In het oosten en zuiden wordt het 35 of 36 graden, in het oosten van Brabant en in de Achterhoek 37 graden en in Noord-Limburg kan het zeer lokaal zelfs 38 graden worden.

De hitte wordt in de loop van woensdag verdreven.