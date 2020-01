Tweede Kamer uur eerder terug van kerstvakantie

De Tweede Kamer begint een uur eerder dan gebruikelijk aan het nieuwe jaar. De eerste werkdag zit zo vol, dat het Vragenuur waarmee de Kamer zijn week altijd aftrapt wat is vervroegd. De Kamer wil genoeg tijd overhouden voor een belangrijk debat over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen.

De Tweede Kamerleden komen dinsdag weer voor het eerst bijeen, na een reces van drie weken. In die periode hebben ze vrijaf genomen, maar ook bijvoorbeeld werkbezoeken afgelegd en debatten voorbereid. Bij hun terugkeer willen zoveel Kamerleden debatten aanvragen, dat het veel tijd vergt om daarover te overleggen.

Het gebeurt wel vaker dat de vergaderweek van de Kamer wat eerder begint. Het aantal debatten en ander Kamerwerk nemen de laatste jaren hand over hand toe. Veel partijen namen zich afgelopen jaar voor daar wat aan te doen en wat meer zelfbeheersing aan de dag te leggen.