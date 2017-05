Tweede Kamer positief over Tjeenk Willink

De Tweede Kamer wil de zoektocht naar een nieuw kabinet graag voortzetten onder leiding van Herman Tjeenk Willink. De VVD spreekt van „een prima keuze” van informateur Edith Schippers om haar opdracht te willen overdragen aan Tjeenk Willink. D66, PvdA, SP, ChristenUnie en SGP sluiten zich daarbij aan.

PvdA-leider Lodewijk Asscher, partijgenoot van Tjeenk Willink, noemt het „verstandig iemand te vragen die zoveel gezag heeft en boven de partijen staat om te kijken of hij schot in de formatie kan brengen”. Of er nu snel schot in de zaak komt, is niet te zeggen. Voorlopig wil geen van de partijen erop vooruitlopen of ze standpunten gaan wijzigen of blokkades willen opheffen.