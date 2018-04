Tweede Kamer positief over fusie Vijfheerenlanden

Een meerderheid van de Tweede Kamer is positief over de samenvoeging van de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

De Kamer debatteerde dinsdagavond over het fusievoorstel. De stemming is op een latere datum. De streefdatum voor de herindeling is 1 januari 2019.

Behalve alle regeringspartijen sloten ook SGP en GroenLinks zich aan bij de plannen. De SP gaf aan tegen te zullen stemmen. Volgens deze partij is de gemeente Zederik een samenvoeging van kleine dorpjes die niet één geheel vormen. De partij ziet het daarom niet zitten dat deze gemeente fuseert met Leerdam en Vianen. SGP’er Bisschop voerde aan dat de drie gemeenten vrijwillig fuseren en dat er onder de bevolking voldoende draagvlak is.

Er waren dinsdagavond veel vragen over het verschuiven van de provinciegrenzen. Vianen ligt in de provincie Utrecht, terwijl Leerdam en Zederik bij Zuid-Holland horen. De nieuwe gemeente komt volgens de plannen in zijn geheel bij de provincie Utrecht. Kamerlid Van der Graaf van de ChristenUnie wilde weten wat de gevolgen zijn voor onder meer de veiligheidsregio en de ggd. Ook stelde zij vragen over de kosten van de herindeling. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaf aan de gevolgen van de fusie nader te onderzoeken.

Woensdag stond in de Tweede Kamer een debat op de agenda over een fusie van de Zuid-Hollandse gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Dat gold ook voor een debat over een herindeling in de Hoeksche Waard. Beide fusies moeten op 1 januari 2019 een feit zijn. Vooral in de Hoeksche Waard heerst verzet. Tegenstanders van deze samenvoeging gingen woensdagmorgen naar Den Haag om hun ongenoegen uit te spreken.