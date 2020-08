Tweede Kamer laat weer bezoek toe, maar in beperkte mate

De Tweede Kamer gaat vanaf 1 september weer beperkt bezoekers toelaten. Dat heeft het bestuur van de Kamer, het zogenoemde presidium, woensdag besloten. De Kamer was vanwege de coronapandemie bijna een half jaar gesloten voor het publiek. Kamervoorzitter Khadija Arib zegt dat de huidige coronamaatregelen genoeg ruimte bieden om het „primaire proces nagenoeg volledig te hervatten”.

Van maandag tot en met vrijdag is de Kamer weer open voor bezoek. Wel gelden er beperkingen. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden, kunnen er maximaal 82 mensen tegelijk naar binnen. Dagjesmensen moeten zich van tevoren online aanmelden en een tijdblok van twee uur reserveren. Bezoekers moeten ook hun contactgegevens achterlaten, zodat bij een eventuele besmetting bron- en contactonderzoek kan worden gedaan.

Ook de publieke tribune van de grote zaal wordt weer toegankelijk, voor maximaal dertig personen tegelijk. Belangstellenden kunnen ook meeluisteren naar het plenaire debat. Daarvoor worden enkele kleine ruimtes ingericht. In de kleinere commissiezalen, waar ook debatten worden gehouden, is voorlopig geen plek voor publiek.

De enigen die voorlopig groepsgewijs worden toegelaten zijn scholieren. De rondleidingen die ProDemos voor hen organiseert kunnen weer op maandag en vrijdag gehouden worden.

Op dinsdag kunnen mensen ook weer fysiek petities aanbieden. Er is ruimte voor maximaal twee petities per dag, met per petitie maximaal zeven aanbieders. Ook kunnen mensen digitaal petities blijven indienen.

De Kamer sloot op 13 maart zijn deuren voor bezoek, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De beslissing viel het presidium zwaar, zei Arib toen. „Het is goed dat het parlementaire werk na het reces nagenoeg volledig kan worden hervat en wij ten volle invulling kunnen geven aan onze wetgevende en controlerende rol”, schrijft ze nu namens het presidium.