Tweede Kamer in debat over uitbraak nieuwe coronavirus

De Tweede Kamer wordt volgende week geïnformeerd over het nieuwe coronavirus. Na een zogenoemde technische briefing gaat de Kamer in debat over de uitbraak.

Een meerderheid steunt een voorstel van de PVV daartoe.

Coalitiepartijen CDA en D66 stelden eerder deze week al vragen aan verantwoordelijk minister Bruno Bruins over de maatregelen die Nederland treft om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Partijen willen vooral weten wat er wordt gedaan in de grensgebieden.

Vorige week kregen Kamerleden al een update over de uitbraak van het virus door experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).