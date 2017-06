Tweede Kamer boos over ‘groenpluk’ pabo’s

De Tweede Kamer wil staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs aan de tand voelen over basisscholen die door een tekort aan leraren pabo-studenten voor de klas zetten. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld kreeg daarvoor steun van vrijwel de hele Kamer, VVD en CDA daargelaten.

Nog niet zo lang geleden vonden leerkrachten maar moeilijk een baan in het basisonderwijs, maar dat is met name in de Randstad nu wel anders. De scholen en de vakbonden spreken van een tekort van meer dan duizend leerkrachten. Sommige scholen zetten inmiddels nog niet afgestudeerde, en dus nog onbevoegde, pabo-studenten aan het werk. De Onderwijsinspectie zou een oogje toeknijpen bij deze ‘groenpluk’.

Het leerkrachtencollectief PO in Actie wijt het nijpende tekort aan hun naar eigen zeggen karige salaris. De groep eist loonsverhoging en heeft inmiddels voor eind deze maand een staking aangekondigd om die eis kracht bij te zetten.

Bewindsman Dekker kijkt niet op van de actie, want „zo rond een kabinetswisseling is het voor actiegroepen natuurlijk hét moment om de eisen op tafel te leggen”. Maar, waarschuwt hij, „deze salariseis kost miljarden”. „Als demissionair kabinet kunnen we daar geen besluit over nemen en we hebben het geld op het ministerie ook simpelweg niet.”

Dekker liet eerder weten dat hij het geen goed idee vindt om onbevoegde leerkrachten aan het werk te zetten.