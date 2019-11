Tweede jaar op rij zonder herfststorm

Voor het tweede jaar op rij stevenen we af op een herfst zonder officiële herfststorm. Dat meldt Weeronline. De vorige keer dat het twee herfstseizoenen achter elkaar niet stormde was in 1994 en 1995. Eerder gebeurde dit ook in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Gemiddeld komt het eens in de zes jaar niet tot een herfststorm.

Om te spreken van een officiële storm moet gemiddeld over een heel uur op een van de officiële meetpunten windkracht 9 worden gemeten. Deze en vorige herfst is dat niet gebeurd. Wel kwam het soms tot zware windstoten aan de kust.

De laatste herfststorm dateert van 29 oktober 2017. Het stormde toen precies tijdens het ingaan van de wintertijd. In het najaar van 2017 kwam het ook op 13 september en op 5 oktober tot storm. In 2016 was de eerste en enige herfststorm op 20 november.

In andere seizoenen stormde het het dit jaar wel. Zo beleefde Nederland op 10 augustus een officiële zomerstorm. Dit was de dag waarop het dak van het AZ-stadion het begaf. Ook in de lente stormde het. Op 10 maart kwam het tot de eerste officiële storm van 2019.