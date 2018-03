Tweede informateur in Ede naast SGP-senator Schalk

Alle partijen in de Edese gemeenteraad willen voor het vervolg van de onderhandelingen voor een nieuw college een tweede onafhankelijke informateur aanstellen naast SGP-senator Peter Schalk. Zij overleggen vanochtend wie dat zou kunnen zijn.

Woensdagavond ging Schalk er nog voorzichtig van uit dat hij een etmaal later, na gesprekken met de zes grootste partijen, een eindverslag zou kunnen presenteren en ook zou kunnen aangeven welke vijf partijen verder zouden praten over een bestuursakkoord. In de loop van donderdag bleek dat een brug te ver.

VVD en GroenLinks maakten Schalk duidelijk dat zij de optie van een coalitie met drie christelijke partijen en twee niet-confessionele partijen „niet reëel” achten. In de openbare overlegvergadering zei Gemeentebelangen de mening van de twee te delen.

De drie partijen vinden een ‘drie-drie-college’ geen goede afspiegeling van de verkiezingsuitslag en de verhouding van 20 niet-confessionele raadszetels tegenover 19 christelijke. „Dan zou 50 procent van de gemeenteraad 80 procent van het college uitmaken”, aldus GroenLinks. De drie zien het liefst een coalitie van twee christelijke en drie niet-confessionele partijen.

SGP, CU en CDA houden wel gezamenlijk vast aan ‘drie-drie’. Hun voornaamste argument is dat zij de drie grootste partijen zijn. Cora Otter (CU) nam afstand van de gehanteerde scheiding tussen christelijk en niet-christelijk. De drie christelijke partijen varen elk hun eigen koers. Zij typeerde haar partij als links, de SGP als rechts en het CDA als een middenpartij. Zo’n benadering zou een ander zicht kunnen geven op de collegevorming, meende zij.

Voor Schalk was de patstelling aanleiding om de partijen te vragen zich te beraden „zowel in hun eigen fractie als met andere fracties indien u dat wenst” en hem in gesprekken volgende week „haalbare suggesties aan te reiken”. Daarbij gaf hij „in overweging om ook varianten met vier of met zes partijen te wegen, evenals het aantal wethouders”. Eerder was uitgesproken dat gestreefd zou worden naar een college van vijf partijen met vijf wethouders. In de overlegvergadering bleek opnieuw een sterke voorkeur voor vijf wethouders, al stelden sommige partijen zich daarin nu wat flexibeler op. Met name D66 benadrukte dat allereerst inhoudelijk, op programmapunten, overeenstemming moet worden bereikt.

Om uit de impasse te geraken stelde het CDA voor een tweede informateur bij het proces te betrekken. De andere partijen stemden daarmee in. Of Schalk aanblijft als informateur is nog onduidelijk. Verschillende partijen vonden dat voor de continuïteit wenselijk, maar Schalk zei zich daarover de komende dagen te willen beraden.