Tweede hittegolf is voorbij

De tweede landelijke hittegolf van de zomer is voorbij. De temperatuur in De Bilt kwam woensdag niet boven de 25 graden. Het maximum was 23,2 graden. De hittegolf heeft anderhalve week geduurd.

Voor een landelijke hittegolf zijn minstens vijf zomerse dagen (25 graden of meer) op rij in De Bilt nodig. Daarbij moet het op drie dagen tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. De eerste hittegolf begon op 15 juli en duurde tot met 27 juli. Daarop volgde één dag waarop het kwik net onder de 25 graden bleef, maar op 29 juli begon de tweede hittegolf. In 2006 waren er voor het laatst twee hittegolven in één zomer.

Er mag dan landelijk geen sprake meer zijn van een hittegolf, regionaal is dat nog wel het geval. Die duurt zelfs al 28 dagen. In Twente was het woensdag 27,9 graden. Ook in Eindhoven, Hupsel, Volkel en Arcen werd de hittegolf met een dag verlengd. Bij Weert gebeurde dat „met de hakken over de drooggevallen sloot”, met een temperatuur van 25,1 graden. „Donderdag komt daar waarschijnlijk ook nog bij, maar daarna is de regionale hittegolf wel voorbij”, aldus Weeronline. In Deelen, Gilze-Rijen en Maastricht eindigde de hittegolf woensdag.

Op donderdag krijgt Nederland mogelijk te maken met onweer, regen, hagel en zware windstoten. Maar hoe die precies over het land trekken en hoe zwaar ze worden, is nog heel onzeker.

Voor de komende dagen verwacht Weeronline 20 tot 25 graden. „Niet direct truienweer, maar ik zou wel een zomerjas meenemen.” Zondag is er nog een piek met 27 graden, maar daarna zakt het kwik terug tot 24 graden. De verwachtingen voor de lange termijn is dat het voorlopig warm blijft. „We hebben half augustus nog voor ons en ook in september kan het nog warm worden. Maar het wordt minder extreem, de hittegolven zijn wel voorbij.”