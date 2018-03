Tweede handgranaat voor de deur: bar gesloten

Een cocktailbar aan de Korte Leidsedwarsstraat in Amsterdam is per direct gesloten. Donderdag werd daar voor de tweede keer dit jaar een handgranaat gevonden. Ook half januari sloot de burgemeester de Suzy Wong Lounge al. De bar ging toen na vier weken weer open.

Een 21-jarige inwoner van Aalsmeer had het explosief in Amsterdam gevonden en mee naar huis genomen, waarna hij de vondst meldde. De politie sloot daarop de Duikerstraat in Aalsmeer af. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het inderdaad een handgranaat was en maakte die onschadelijk.

Uit gesprekken met de Aalsmeerder bleek dat hij het voorwerp had gevonden op straat voor de cocktailbar tijdens ‘veegwerkzaamheden’, zegt de politie.

Het hele verhaal heeft de Amsterdamse waarnemend burgemeester Van Aartsen doen besluiten de cocktailbar opnieuw te sluiten, per direct en voor onbepaalde tijd.