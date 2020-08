Tweede explosie in een week bij woning in Schalkhaar

Voor de tweede keer binnen een week is een explosief tot ontploffing gebracht bij een woning in het Overijsselse Schalkhaar.

Dat gebeurde zowel vorige week als in de nacht van maandag op dinsdag bij een woning aan de Bakkerskamp in die plaats. Rond 04.00 uur werden bewoners opgeschrikt door een enorme knal, waarbij diverse woningen in de buurt beschadigd raakten. Er vielen geen gewonden.

In de buurt van de woning is een man gezien met een donkere broek en een vest met capuchon. De politie doet sporen- en buurtonderzoek en heeft van omwonenden camerabeelden opgevraagd.

De recherche zegt de zaak hoog op te nemen, ook al omdat in de nacht van 27 op 28 juli bij dezelfde woning eveneens een explosief ontplofte.