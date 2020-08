Tweede drenkeling strand IJburg in Amsterdam overleden

De man die donderdagavond uit het water op het strand van IJburg in Amsterdam is gehaald en gereanimeerd moest worden, is overleden. Het gaat om een 40-jarige man uit Badhoevedorp. Dat meldt de politie. Donderdag werd eerder op de dag ook een dodelijk slachtoffer in het water gevonden door een zwemmer.

Vrienden van de 40-jarige man sloegen alarm toen hij na een poos zwemmen niet uit het water kwam. Een politieboot werd in geschakeld om de man te zoeken. Nadat de hulpdiensten de man uit het water haalden, hebben zij hem gereanimeerd. Het slachtoffer is daarna overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed.

Burgemeester Halsema heeft het strand donderdagavond tot nader order gesloten vanwege de twee ernstige incidenten op een dag. De gemeente verricht onderzoek naar de veiligheid van de zwemlocatie. Van beide ongevallen is de toedracht niet duidelijk, aldus de politie.

Donderdagochtend trof een zwemmer een overleden persoon aan in het water bij het strand. Met behulp van omstanders is het lichaam uit het water gehaald, waarna de politie werd gealarmeerd.