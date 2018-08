De identiteit van beide slachtoffers van de fatale brand maandagavond in een flat in Arnhem is bekend. De politie heeft vastgesteld dat de tweede dode een 31-jarige man uit België is.

Eerder werd al duidelijk dat de 33-jarige bewoner van het pand aan de Daphnestraat de explosie niet had overleefd. Onduidelijk is nog wie de derde man is die gewond raakte door de explosie en de brand die daarop volgde.

De politie vermoedt dat het verwerken van drugs de oorzaak is van de explosie.