Tweede dode door corona op Sint Maarten

Op Sint Maarten is opnieuw een man overleden door een besmetting met het coronavirus. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Het gaat om de tweede dode op het eiland.

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen op Sint Maarten blijft verder stijgen. Op dit moment zijn er 23 besmettingen geregistreerd. Daarbij gaat het om achttien mannen en vijf vrouwen. Eén persoon is tot nu toe opgeknapt.

Minister-president van Sint Maarten Silveria Jacobs maakt verder bekend blij te zijn met de vanuit Nederland toegezegde twaalf intensivecarebedden voor het ziekenhuis op Sint Maarten. Die zijn volgens haar hard nodig.

De Curaçaose minister van gezondheidszorg Suzy Camelia-Römer bevestigt in het Antilliaans Dagblad dat is afgesproken dat Nederland in totaal 42 bedden voor het Caribisch deel van het Koninkrijk levert. Daarvan gaan er twaalf naar Curaçao, twaalf naar Aruba, twaalf naar Sint Maarten en zes naar Bonaire. Volgens Camelia-Römer kan Sint Maarten al vanaf half april rekenen op de bedden, inclusief beademingsapparatuur en personeel, vanwege de nijpende situatie op dat eiland. De andere landen ontvangen de hulp later.