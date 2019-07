In het Brabantse Volkel is het 40,1 graden geworden. Dat meldt Weeronline. Het is de tweede dag op rij dat de grens van 40 graden is bereikt. Donderdag werd het in Gilze-Rijen 40,7 graden.

In De Bilt is het 37,2 graden. Dat is net iets minder dan de 37,5 graden van donderdag, dus het warmterrecord in De Bilt is daarmee niet gesneuveld. Het is wel de derde dag op rij dat het oude record van 35,7 graden, gemeten in 2006 en 2018, is verbroken.