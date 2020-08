„Tweede coronagolf al in september”

Een tweede coronagolf dient zich al in september aan, als de huidige stijging van het aantal besmettingen zich voortzet. „Dat kunnen we niet aan”, waarschuwt Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care.

Deskundigen houden al langere tijd ernstig rekening met een nieuwe coronagolf. Deze zou zich naar verwachting in januari voordoen. Door de snelle stijging van het aantal besmettingen lijkt de tweede coronagolf zich al in september te ontwikkelen.

„We weten het niet zeker, ik wil geen paniek zaaien”, zei Gommers woensdag in de talkshow Op1. „Maar als het zo doorgaat, dan gaat het weer fout.” De zorgsector is gewoon nog niet klaar voor een tweede coronagolf, aldus Gommers.

Volgens de plannen zouden ziekenhuizen op 15 oktober 1350 bedden beschikbaar moeten hebben en 1700 bedden op 1 januari. „We dachten de tijd te hebben. Maar als deze ontwikkeling zich doorzet, dan komt de tweede golf in september. Dat kunnen we nu niet aan.”

Zorgen

Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, toont zich bezorgd over de oplopende cijfers. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten de afgelopen weken beperkt bleef, zullen de cijfers over twee weken niet meer zo laag zijn, zegt Kuipers in De Telegraaf.

De afgelopen twee weken steeg het aantal ziekenhuisopnames van 80 naar 150 patiënten. „Hoewel dit nú redelijk beperkt lijkt, is de verwachting dat dit aantal tussen een week en tien dagen stijgt naar 200 tot 300 opnames. En dat is zorgelijk”, zegt Kuipers.

Ziekenhuizen zijn nu nog in staat de patiënten op te vangen. Kuipers houdt echter zijn hart vast over de snelle verspreiding van het virus. „Bedenk dat we op 27 februari de eerste coronapatiënt in het ziekenhuis hadden en eind maart over de duizend.”

Twee weken geleden lagen er nog veertien mensen op de intensive care, inmiddels zijn dat er 35. Kuipers zegt dat veel mensen hoopten door de lage cijfers dat het virus minder heftig zou zijn geworden. Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is hier geen sprake van. „Er is geen enkele aanwijzing dat het virus minder ingrijpend is.”

Land plat

„Laten we hopen dat het goedkomt”, zegt Gommers bij Op1. „We willen niet het hele land opnieuw platleggen. Als dat wel moet, dan kunnen we niet de politiek of jongeren de schuld geven, dat hebben we dan allemaal gedaan.”