Tweede coronadode op Aruba

Op Aruba is woensdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt dat een 39-jarige man die eerder die dag thuis is overleden, besmet was met het coronavirus. De man was eerder niet getest en kwam tot vlak voor zijn plotselinge dood nog veel buiten. Dat heeft zijn moeder tegen lokale media gezegd.

Onderzocht wordt nu of er meer besmettingen zijn in de buurt Paradijswijk in Oranjestad, waar de man woonde. Bewoners die in contact zijn geweest met de man worden opgeroepen zich te laten testen. Donderdag bevestigde de regering de eerste coronadode op het eiland. Dat was een 79-jarige patiënt die al vijftien dagen in het ziekenhuis lag. Op het eiland zijn 93 coronagevallen geregistreerd.