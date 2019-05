Tweede brand dit weekend in schuur Winterswijk

Voor de tweede keer in een aantal uur is er brand uitgebroken in een schuur in Winterswijk. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat om een uitslaande brand in het gebouw aan de Iepenstraat. Rond 04.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester, maar het nablussen is nog bezig.

Maar vijf uur voor de nieuwe melding was het sein brand meester gegeven voor de eerste brand. Die brak zondag uit. Een auto vloog daar in brand en de vlammen sloegen over naar de schuur. De schuur is daarbij flink beschadigd, net als de auto.

De oorzaak van beide branden is nog niet bekend en wordt onderzocht.