Tweede Bookstore Day „drukker dan vorig jaar”

De tweede editie van de Bookstore Day is succesvol verlopen. Dat zegt Jan Peter Prenger, hoofd inkoop van boekhandelketen Libris, die de dag samen met bedenkster Yaël Vinckx heeft georganiseerd. Hij kon nog geen bezoekersaantallen geven, maar had de indruk dat het drukker was dan vorig jaar.

„Er waren verrassende successen onder de speciale uitgaven die we hadden. De biografie van Lou Reed, afgeprijsd naar 10 euro, was snel uitverkocht. En voor de heruitgave van De kant van Swann van Marcel Proust stonden mensen al voor openingstijd in de rij”, zegt Prenger.

Volgens Prenger komt er hoe dan ook een volgende editie van Bookstore Day, omdat die goed is voor de omzet. „Vorig jaar bleek dat de deelnemende boekhandels 7 tot 9 procent meer hebben verkocht.”

Aan de tweede Bookstore Day deden bijna tweehonderd onafhankelijke boekwinkels mee. Ruim honderd auteurs traden op.