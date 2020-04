Op Saba is een tweede persoon geregistreerd met het coronavirus. Het eerste geval werd afgelopen weekend ontdekt. De nieuwe besmetting betreft iemand die heel dicht bij de eerste patiënt staat, zo heeft de gezaghebber maandagavond (lokale tijd) bekendgemaakt.

In totaal zeventig mensen zijn in quarantaine op het eiland, dat sinds zondag in lockdown is. Er is extra politie naar het eiland gestuurd. Mensen die zich niet houden aan maatregelen kunnen een boete krijgen.