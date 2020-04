Tweede besmetting coronavirus op Bonaire

KRALENDIJK(ANP) - Op Bonaire is een tweede besmetting met het coronavirus geregistreerd. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna bekendgemaakt. Lange tijd leek Bonaire aan het longvirus te ontsnappen, maar vorige week donderdag werd de eerste besmetting gemeld. Volgens de gezaghebber is er nog geen reden tot het invoeren van extra maatregelen.

Op Bonaire zijn in totaal 180 testen afgenomen, onder meer via een speciale ‘Corona Drive-Thru’. Van de twee besmette personen is één helemaal opgeknapt en de ander aan de betere hand. De bron van de besmetting van de twee is te herleiden, aldus de gezaghebber.

Daarnaast is er nog een zaak waarbij de uitslag niet eenduidig is. Dat gaat om een persoon die onlangs in het ziekenhuis is opgenomen met een longontsteking en symptomen heeft die passen bij het coronavirus. Hij is twee keer getest, waarbij de uitslag twee keer negatief was. Niettemin zijn de directe contacten van de persoon in isolatie geplaatst. Binnenkort volgt een derde test.