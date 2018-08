Tweede arrestatie voor schietpartij Schijndel

De politie heeft maandag een tweede arrestatie verricht voor een fatale schietpartij in Schijndel op 25 april. De tweede verdachte is een 63-jarige man uit Schijndel. Hij is de vader van de hoofdverdachte, bevestigde een politiewoordvoerder desgevraagd.

Het 26-jarige slachtoffer werd destijds doodgeschoten op straat. De 29-jarige hoofdverdachte Mark van S. kon twee dagen later worden aangehouden. Hij zit nog steeds vast omdat hij volgens de politie de fatale schoten heeft gelost.

Over de exacte rol van de 63-jarige medeverdachte uit Schijndel doet de politie geen mededelingen. De politie heeft na de aanhouding zijn huis doorzocht.