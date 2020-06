Tweede arrestatie vanwege dood man uit Zwaag

Een 58-jarige man uit Grootebroek is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 52-jarige man uit het Noord-Hollandse Zwaag. Dat meldt de politie. Eerder werd al een 62-jarige vrouw uit de gemeente Hoorn opgepakt in de zaak.

Het slachtoffer werd op eerste paasdag levenloos gevonden in zijn woning aan de Ridderspoor. De man is door een misdrijf om het leven gekomen.

De 62-jarige vrouw werd ongeveer twee weken geleden voor de tweede keer aangehouden vanwege de zaak. Een maand eerder was ze na haar aanhouding verhoord en even later weer vrijgelaten. Twee weken geleden meldde de politie nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze toch met de dood van het slachtoffer te maken heeft en haar daarom weer te hebben opgepakt. De vrouw zit nog steeds vast.

De 52-jarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie wil daarom nu niet meer informatie vrijgeven.