Tweede aanhouding voor terrasmoord Rotterdam

Opnieuw is in Amsterdam iemand aangehouden in de zaak rond de doodgeschoten Ergin Başakçi (42) uit Hellevoetsluis. De verdachte is een man van 25. Hij werd vrijdagavond opgepakt in Amsterdam-Oost en wordt maandag voorgeleid.

Het slachtoffer werd in augustus vorig jaar doodgeschoten op een terras aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam.

Ruim een week geleden werd al een eveneens 25-jarige man aangehouden in Amsterdam in verband met deze liquidatie. De politie houdt rekening met nog meer aanhoudingen.

Justitie loofde onlangs een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip in deze zaak. Dat geld ligt nog steeds klaar, aldus de politie.