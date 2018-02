Tweede aanhouding voor lek Den Bosch

De politie heeft dinsdagochtend een tweede aanhouding verricht in het onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie rond de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Bosch. De verdachte is een 64-jarige man uit Rosmalen. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij geen deel uit van de vertrouwenscommissie die Jack Mikkers selecteerde als nieuwe burgemeester, maar hij zou wel vertrouwelijke informatie hebben gelekt naar het Brabants Dagblad.

In augustus werd raadslid Sjef van Creij uit Rosmalen als eerste aangehouden als verdachte. Van Creij was namens zijn lokale eenmansfractie wel lid van de vertrouwenscommissie, maar ontkent dat hij het lek is geweest. De politie liet hem na een paar dagen vrij maar beschouwt hem nog steeds als verdachte.

Het Brabants Dagblad veroorzaakte in juli grote ophef door veel details en onder meer de namen van de sollicitanten naar de burgemeesterspost in Den Bosch te publiceren. Volgens de krant was VVD’er Jack Mikkers tweede keus. PvdA’er Jan Hamming had eigenlijk de voorkeur maar die trok zijn kandidatuur in omdat hij met succes had gesolliciteerd naar de burgemeestersfunctie in Zaanstad.

Op verzoek van de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk begon de politie een onderzoek.