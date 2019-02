Tweede aanhouding na dodelijke steekpartij

De politie heeft woensdagmiddag een tweede verdachte aangehouden in verband met een dodelijke steekpartij dinsdagavond in de Haagse Mariottestraat. Het gaat om een 39-jarige man. Eerder op de dag werd al een vrouw van 30 jaar opgepakt. Bij de steekpartij overleed een 36-jarige man. Wat de rol is van de twee verdachten is niet duidelijk.

De man werd dinsdagavond door de politie zwaargewond aangetroffen. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hij overleed in de woning aan zijn verwondingen. De 39-jarige verdachte werd woensdagmiddag opgepakt in een huis waar ook een vierjarig kind aanwezig was. Allebei zijn ze meegenomen naar het politiebureau. Voor het kindje wordt volgens de politie gezorgd.

De gearresteerde vrouw was tijdens het steekincident net als het slachtoffer in de woning aanwezig. Ook zij is voor verhoor naar het bureau gebracht.