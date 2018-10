Twee mannen zijn zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een steekincident in Hooge Mierde (Brabant). Dat gebeurde in een chalet op camping Eendengoor. Korte tijd later is een 25-jarige man aangehouden.

Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf. De twee mannen (23 en 32 jaar) zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak.