Twee zwaargewonden door brand in flat Arnhem

Door een explosie, gevolgd door een brand in een flat in Arnhem zijn twee mensen zwaargewond geraakt. Ze zijn met brandwonden naar een ziekenhuis gebracht, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland Midden. Er wordt ook nog gezocht naar een derde persoon die mogelijk gewond is geraakt bij het incident.

De brand woedde in een appartement op de bovenste verdieping. Inmiddels is de brandweer de brand meester.

Getuigen zeggen gezien te hebben dat een derde persoon na de explosie uit de flat is gekomen. Deze mogelijke bewoner zou ook gewond zijn geraakt. De politie is op zoek naar deze persoon. Daarom is een burgernetmelding uitgedaan.

Naar de oorzaak doet de brandweer nog onderzoek. Ook een forensisch team van de politie wordt ingezet in het onderzoek.