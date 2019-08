Twee mensen zijn zaterdagavond zwaargewond geraakt door een verkeersongeval in de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam. Het gaat volgens de politie om een fietsster die zeer ernstig gewond raakte en om een automobilist die ook met zware verwondingen naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de automobilist tegen het verkeer inreed. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.