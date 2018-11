Een 77-jarige man en een 78-jarige vrouw uit Zaandam zijn zwaargewond geraakt bij de Prins Bernhardbrug in hun woonplaats. Een gewonde lag op het fietspad, de andere persoon was in het water beland en werd daar door omstanders uitgehaald, meldt de veiligheidsregio.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ooggetuigen melden dat de brug plots open zou zijn gegaan, maar de woordvoerder van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen.

De politie doet onderzoek.