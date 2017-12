Ondanks het feit dat een koopzondag in Geldermalsen niet is toegestaan, zijn zondag twee kledingwinkels open geweest. Dat schrijft Omroep Gelderland.

Daarmee begingen de winkeleigenaren een economisch delict waarmee ze een boete riskeren tot 20.500 euro en een celstraf van een half jaar. De gemeente had de winkeliers vooraf in een brief gewaarschuwd dat hun zaak gesloten moest blijven.

Shoeby en Only for Men open hadden daaraan echter geen boodschap. „Dat is een flink risico. Maar anders lopen we veel omzet mis. Het is voor ons de belangrijkste zondag van het jaar”, aldus Arthur Feenstra, eigenaar van Only for Men. Hij verklaarde dat zondag niemand van de gemeente binnen is geweest om het verbod te handhaven.