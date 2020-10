Twee wethouders Hulst hebben corona

Wethouders Diana van Damme en Gino Depauw van de gemeente Hulst hebben corona. Afgelopen zondag kregen ze beiden een positieve testuitslag, nadat ze zich vanwege verkoudheidsklachten bij de GGD hadden gemeld. Beiden zitten nu met hun gezin in quarantaine en werken vanaf thuis, meldde Omroep Zeeland dinsdag.

De twee wethouders weten niet waar ze het coronavirus hebben opgelopen. De GGD gaat ervan uit dat er vanaf 5 of 6 oktober een besmettingsrisico was bij hen beiden. Op 8 oktober was er een werkvergadering van de gemeenteraad. Bij deze vergadering was Van Damme niet aanwezig, Depauw wel. Er loopt inmiddels een contactonderzoek. De twee andere wethouders van de gemeente Hulst gaan binnenkort ook een coronatest doen vanwege de besmetting bij hun collega’s.