Twee verkenners onderzoeken opties Rotterdam

Oud-directeur van Rotterdam Ahoy Jos van der Vegt en wetenschapper Derk Loorbach gaan de komende weken als verkenner onderzoeken welke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad een coalitie kunnen vormen. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdag na een vergadering met alle fractievoorzitters bekendgemaakt.

Derk Loorbach is als wetenschapper verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij geldt volgens Aboutaleb als deskundig op gebied van verduurzaming en sociaal-economische transitie.

Jos van der Vegt is een van de invloedrijkste Rotterdammers. Hij was behalve directeur van Ahoy ook directeur van De Kuip en is tegenwoordig voorzitter van de Rotterdamse marathon. „Jos van der Vegt kent alle hoeken en gaten van Rotterdam”, zei Aboutaleb.

De twee mannen voeren de komende weken gezamenlijk met alle partijen gesprekken. Binnen drie weken moeten zij met mogelijke coalities komen. Het tweetal voert verkennende gesprekken en brengt alleen advies uit. Daarna wordt er waarschijnlijk een informateur aangesteld die de onderhandelingen tussen de partijen begeleidt.