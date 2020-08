Twee verdachten vrijgelaten in zaak doodgestoken Rozenburger

Twee mannen die deze maand werden aangehouden in verband met de dood van Robby Klomp (44) uit Rozenburg zijn vrijgelaten, maar blijven wel in beeld bij het onderzoek naar de fatale steekpartij vlak voor Kerstmis vorig jaar.

Klomp werd maandagavond 23 december doodgestoken op de Lijnzaaddreef in Spijkenisse, toen hij daar een belaagde vriend te hulp schoot.

De politie hield in juli twee verdachten aan op verdenking van betrokkenheid, een 21-jarige man uit Spijkenisse en een 24-jarige Rotterdammer. Zij zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.

In augustus werden nog twee verdachten aangehouden, een 27-jarige en een 28-jarige uit Spijkenisse. Deze twee verdachten zijn respectievelijk donderdag en vrijdag weer in vrijheid gesteld.

Getuigen meldden dat na het incident vier mannen in een auto sprongen en wegreden. Het was een zwarte Seat Ibiza uit 2011, die inmiddels is opgespoord.