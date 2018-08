Twee verdachten schietpartij Spa langer vast

De broer en een vriend van de hoofdverdachte van de schietpartij in Spa blijven langer vast zitten. De officier van justitie in Amsterdam heeft ze donderdag in zogeheten overleveringsdetentie geplaatst. België wil namelijk dat de twee worden uitgeleverd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) neemt de rechter hier binnen negentig dagen een beslissing over.

De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het tweetal zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in het Belgische Spa, waarbij dit weekend een politieagent om het leven kwam. Zondagochtend was al de Nederlander Yvo T. aangehouden. De Limburger zat zaterdagnacht samen met de twee andere verdachten in een taxi in Spa na te zijn geweigerd bij een café, waar hij een vuurwapen had getoond. Even later zou hij de politie-inspecteur hebben doodgeschoten.

T. is beschuldigd van moord en een moordpoging op een andere agent.