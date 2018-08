Twee verdachten schietpartij Etten-Leur vrij

Twee van in totaal zes verdachten die afgelopen weekeinde zijn aangehouden vanwege een schietpartij in Etten-Leur zijn vrijgelaten. De vier overige verdachten horen dinsdag van de rechter-commissaris of ze langer vast blijven zitten, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda.

De politie maakte zaterdag bekend dat bij twee schietpartijen in Etten-Leur twee mannen gewond waren geraakt. De politie arresteerde in het weekeinde zes verdachten, onder wie de beide slachtoffers. Een woordvoerder zei dinsdag dat onderzoek uitwijst dat er waarschijnlijk maar één schietpartij is geweest waar de zes verdachten bij betrokken zijn geweest.

De twee vrijgelaten mannen blijven verdachte, aldus het OM. Onder hen is de 35-jarige man uit Etten-Leur die bij zijn voordeur aan de Havik lichtgewond raakte toen er op hem werd geschoten. Een dertigjarige man uit Oudenbosch die zwaargewond raakte, zit nog wel vast.