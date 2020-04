Twee verdachten opgepakt vanwege beschieten huis in Heerlen

Twee verdachten van 34 en 31 jaar oud zijn maandag opgepakt omdat zij betrokken zouden zijn bij de beschieting van een huis in Heerlen (Limburg) vorige week. Dat maakte de politie woensdag bekend. Het schietincident vond plaats in de Van Galenstraat. Er werden meerdere kogels op de woning afgevuurd, maar onduidelijk is nog waarom.

De politie kreeg meerdere meldingen binnen over een mogelijke schietpartij. Toen de agenten aankwamen, was er niemand in het huis aanwezig. Wel waren meerdere kogelgaten te zien.

De verdachten, die uit Sittard en Heerlen komen, zitten in beperkingen. Zij mogen alleen contact hebben met hun advocaat.