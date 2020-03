Twee verdachten moord advocaat Wiersum voor rechter

De rechtbank in Amsterdam houdt woensdag een tussentijdse zitting in de zaken tegen Giërmo B. en Moreno B., beiden verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, op 18 september vorig jaar. Door de geldende maatregelen in verband met de coronacrisis, die ook binnen de rechtspraak tot grote aanpassingen hebben geleid, gaat het om een zitting met een minimale bezetting aan procesdeelnemers. De twee verdachten zullen er niet bij zijn.

Derk Wiersum (44) werd op de bewuste dag doodgeschoten nabij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert, toen hij naar zijn werk wilde gaan. Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in dat proces. Hij werd vorig jaar december aangehouden in zijn schuilplaats in Dubai.

Aangenomen wordt dat Taghi de opdrachtgever is van de moord op Wiersum, om zich op ‘verrader’ Nabil B. te wreken. Nabils niet-criminele broer werd in maart 2018 ook doodgeschoten, kort nadat justitie had bekendgemaakt dat het een overeenkomst had met spijtoptant Nabil B. De moorden op Nabils broer en advocaat Wiersum veroorzaakten een schokgolf en zetten ‘Marengo’ op scherp. Tal van professioneel betrokkenen worden sindsdien beveiligd.

Giërmo B. (36) werd op 27 september gearresteerd, Moreno B. (31, geen familie) in januari. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat Giërmo B. in de periode rond de moord de gebruiker was van de vluchtauto. In de auto zijn DNA-sporen ontdekt van zowel slachtoffer Wiersum als van de beide verdachten. Justitie beschouwt het tweetal als „direct betrokken” bij de moord.

Advocaat Tjalling van der Goot legde eerder deze week om niet nader toegelichte redenen de verdediging van Giërmo B. neer. Jacques Taekema is zijn opvolger. De rechtbank bespreekt woensdag alleen het al dan niet voortduren van het voorarrest van de beide verdachten.

Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, is de derde verdachte in het moordonderzoek. Hij verscheen begin maart voor de rechter, apart van de andere twee. T. kwam in een ander onderzoek bovendrijven en zou een aansturende rol in het moordcomplot hebben gespeeld.