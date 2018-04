Twee verdachten fatale burenruzie opgepakt

Twee mannen zijn woensdag aangehouden vanwege de fataal afgelopen burenruzie in Geleen afgelopen zondag. Het gaat om een 28-jarige man uit Sittard en een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze waren zelf naar het bureau gekomen.

Door het schietincident dat volgde op de ernstig uit de hand gelopen burenruzie kwam een 34-jarige man om het leven. Een vrouw raakte gewond. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. In totaal zijn er nu vijf mensen aangehouden in verband met de zaak.