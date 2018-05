Twee verdachten dood moeder op vrije voeten

Twee van de vier verdachten van betrokkenheid bij de dood van een Utrechtse moeder en schoonmoeder mogen het proces verder in vrijheid afwachten. Een van de dochters van de vrouw en haar partner hoeven niet langer in voorarrest te blijven, besloot de rechtbank in Utrecht.

Een andere dochter wordt waarschijnlijk binnenkort op vrije voeten gesteld. Haar partner blijft wel vastzitten, omdat hij niet meewerkt aan het onderzoek en een gewelddadig verleden heeft.

De 58-jarige moeder werd vorig jaar oktober ernstig toegetakeld en dood gevonden in de woning die ze met de twee stellen deelde. Haar neus, ribben en strottenhoofd waren gebroken en er waren tekenen van verstikking. De twee dochters (30 en 32) en hun partners (42 en 31) waren verdwenen. Ze meldden zich later bij de politie.

Veel is nog altijd onduidelijk in de zaak, onder meer door achterstanden bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bij het toxicologisch en DNA-onderzoek. Het NFI onderzoekt nog of de verdachten geprobeerd hebben elkaar te vergiftigen met rattengif in het huishouden, dat een van de advocaten eerder omschreef als ‘horror’. Ook een eindrapportage van het Pieter Baan Centrum over de vier ontbreekt nog.

Zeker is dat in de flatwoning in Utrecht veel geweld heeft plaatsgevonden. De vier erkennen dat ze de moeder in de dagen voor haar dood hebben geslagen.

De verdachten wijzen daarbij onderling vooral op de rol van de man die blijft vastzitten. Een van de advocaten sprak van „ maanden, zo niet jaren” van terreur en doodsbedreigingen door de man aan het adres van de andere verdachten. Alle vier ontkennen verantwoordelijk te zijn voor de dood van de vrouw.

De zaak wordt verder behandeld op 17 juli.